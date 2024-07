Amici ex allievo svela episodio inedito su Maria De Filippi | la chiamata in piena notte

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 11 luglio 2024) Molti dei talenti usciti dalla scuola didiDehanno sempre speso grandi parole per la conduttrice. Di recente, un noto ex volto della trasmissione ha scelto di raccontare unretroscena, riguardante proprio il volto al timone del programma. Ecco cosa è accaduto. Tra le diverse caratteristiche attribuite aDe, che la rendono uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo, è impossibile non menzionare il legame empatico che la conduttrice instaura con i propri ospiti. Un elemento che si è rivelato una delle chiavi del successo di, nel corso delle 23 edizioni andate in onda finora. La Signora di Mediaset segue difatti gli allievi del talent show nel corso di tutte le fasi del programma, rimproverandoli, quando necessario, e sostenendoli, quando ne hanno bisogno.