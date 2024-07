Alda Fendi in codice rosso al Gemelli di Roma | è caduta nella sua casa di Palmarola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Momenti di apprensione per, la più giovane delle iconiche sorelle che hanno reso celebre il marchionel mondo della moda. La stilista ha avuto un incidente domesticosua residenza sull’isola di, nel Mar Tirreno. L’allarme è scattato intorno alle 18, quando i sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente per soccorrere la. Vista la gravità della situazione, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 44 di Elitaliana, che ha trasportato la stilista inal Policlinico Agostinodi. Al momento,si trova ricoverata nel reparto di traumatologia e ortopedia, dove è sottoposta agli esami di rito per valutare l’entità delle lesioni riportate. Non sono ancora disponibili dettagli sulle dinamiche dell’incidente né sulle condizioni di salute della stilista, ma la notizia ha destato preoccupazione nel mondo della moda e tra i numerosi ammiratori della famiglia