Addio Shelley Duval l’indimenticabile Wendy di Shining è morta a 75 anni Fu diretta anche da Altman e Allen

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’attrice statunitensel, interprete dagli occhi a mandorla e dalla corporatura esile che ha recitato in sette film diretti dal suo mentore, il regista Robert, ed è stata la protagonista didi Stanley Kubrick, èoggi all’età di 75nel sonno per complicazioni dovute al diabete nella sua casa di Blanco, in Texas. L’annuncio della scomparsa è stato dato da Dan Gilroy, suo compagno dal 1989, a The Hollywood Reporter e Variety. “La mia cara, dolce, meravigliosa compagna di vita e amica ci ha lasciato. Troppe sofferenze ultimamente, ora è libera. Vola via, bellissima”, ha detto Gilroy. Nata Houston il 7 luglio 1949,viene scoperta e lanciata dache la fa esordire ingli uccelli uccidono (1970), dirigendola poi in I compari (1971), Gang (1974), Nashville (1975), Buffalo Bill e gli indiani (1976).