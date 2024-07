Vuoi sapere quante e quali flessioni al giorno devi fare per tornare in piena forma?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024)(o push up)albisognerebbeper rimanere in? Qualche tempo fa il Cancer Research britannico, ha lanciato una sfida: «Completare 100alper un mese». L'appello non mancò di scatenare una bufera sui social. Per esempio l’esperto YouTuber MattDoesFitness, aveva accettato la sfida, salvo poi riscontrare qualche problemino, nonostante sia un uomo decisamente in. «Obiettivamente mi sembrano troppe se non si è allenati — aveva osservato Gianfranco Beltrami, vicepresidente della Federazione medico sportiva italiana, che aggiunse: «Non c’è un numero corretto, dipende dalla salute della persona e dal tono muscolare». Ovviamente, l’appello del Cancer Research Uk andava preso come un modo per ricordare il legame tra attività fisica e salute.