Under the Bridge la recensione | una storia di emarginazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) La serie:the, 2024. Creata da: Quinn Shephard. Cast:: Lily Gladstone, Archie Panjabi, Riley Keough, Vritika Gupta, Chloe Guidry. Genere:: True Crime. Durata: 50 minuti circa/8 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Disney+. Trama: La veradel brutale omicidio di Reena Virk, quattordicenne canadese assassinata nel 1997 per futili motivi da un gruppo di coetanee di Victoria, in Canada. A chi è consigliato? A chi ha voglia di scavare in profondità in un caso che, prima di omicidio, è di pregiudizio ed. Basata sull’omonimo libro del 2005 di Rebecca Godfrey,theè una serie tv in 8 episodi che racconta una vera e tragicadi bullismo avvenuta in Canada nel 1997: la trama, infatti, racconta l’omicidio della quattordicenne Reena Virk, una giovane emarginata, perseguitata e brutalmente assassinata da un gruppo di adolescenti.