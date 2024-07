Ubriacata per poi essere violentata | il racconto della 22enne aggredita a Boccaleone

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Bergamo. “Mi hanno fatta ubriacare per poi abusare di me”. Emergono nuovi dettagli sull’aggressione ai dannigiovane ritrovata dalla polizia domenica sera intorno alle 23 all’altezza del passaggio a livello dicol volto tumefatto e lividi sul corpo. Gli agentisquadra mobile, coordinati dal pm Guido Schininà, stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire i contornivicenda partendo dalla testimonianzavittima, unaresidente in un paese dell’hinterland. Sono state le sue urla che provenivano dai terreni tra via Lunga e via Rovelli, dietro la Fiera, ad allarme i residentizona, che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Quando sono arrivati sul posto gli uomini delle Volanti hanno udito una voce femminile che imprecava contro un uomo, chiedendogli di lasciarla stare.