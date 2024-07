Star Trek Prodigy S2 | recensione della serie animata su Netflix

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 10 luglio 2024), dopo il rischio di cancellazione da parte di Paramount, è approdata suche ne ha permesso lo sviluppo e la realizzazioneseconda stagione. Questa la. Spazio, ultima frontiera. Nella prima stagione, la Proto, una nave stellare con un motore alimentato da una protostella, è stata distrutta. Gwyndala sta tornando sul suo pianeta natale per presentarsi come ambasciatriceFederazione dei Pianeti Uniti, con l’obiettivo di evitare la guerra civile che scoppierebbe con l’arrivo imminenteProtoe del capitano Chakotay. Nel frattempo, Dal e gli altri stanno frequentando i corsi di inserimento presso l’accademiaFlotta Stellare, ma saranno richiamati dall’ammiraglio Janeway per imbarcarsi sulla nuova versioneVoyager.