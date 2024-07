Sant’Agata venerdì sospensione dell’erogazione idrica per lavori di manutenzione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gesesa. GESESA comunica che a causa didistraordinaria da parte del Comune dide’ Goti,12 luglio dalle ore 09.00 alle ore 13.00 sarà sospeso il servizio idrico in tutto il centro storico. Ricordiamo che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito sia da cellullare che da telefono fisso 800511717. Informiamo, inoltre, che per ricevere tutti gli avvisi in tempo reale è possibili registrarsi al canale Telegram What App “GESESA INFORMA”. L'articoloperdiproviene da Anteprima24.it. .