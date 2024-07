Sangue e plasma d’estate Il contributo dei dipendenti Settimana della donazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) EMPOLI Il servizio trasfusionaleAsl Toscana centro ha organizzato ladideiaziendali (8-14 luglio). Si tratta di una delle iniziative messe in campo per contribuire all’autosufficienza estiva died emocomponenti e contrastare la diminuzione delle donazioni che caratterizza i periodi estivi. Il piano di obiettivi definito “Progetto estate” ha lo scopo di evitare (come riuscito nel 2023) il ricorso alla compensazione extraregionale di. Nell’ambito di queste iniziative l’assessore al Welfareregione, Simone Bezzini, ha inviato una lettera a tutti idelle aziende sanitarie toscane (nella sola Toscana Centro sono più di 15.000), per raccomandare loro di contribuire a questo sforzo del sistema trasfusionale regionale.