Samuele Segreto di Amici e Antonio Orefice di Mare Fuori insieme in un nuovo progetto social c’entra Alfonso Signorini!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 10 luglio 2024), l’ex ballerino di, l’attore di, si sono riuniti in una loro anche due influencer seguitissimi sui: Zoe Massenti e Jasmin Zangarelli. Ma di cosa si tratta esattamente? A svelarlo sono stati i diretti interessati tra le pagine del magazine Chi. Il loroverte a dar voce ad alcuni personaggi dell’opera La Bohème per sensibilizzare i giovani d’oggi a recarsi a teatro. La famosissima opera di Giacomo Puccini è pronta a debuttare all’arena di Verona il prossimo 19 Luglio e la regia sarà affidata ad, da sempre grande estimatore., che si sta facendo sempre più strada nel mondo dello spettacolo riuscendo a presenziare anche nel cast di Sandokan, la nuova serie che vedrà protagonisti Can Yaman ed Ed Westwick, ha spiegato il perché, secondo lui, i giovani d’oggi dovrebbero andare a vedere La Bohème: Io ho scelto di dar voce a Rodolfo.