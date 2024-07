Quali sono i marchi preferiti dagli italiani nel largo consumo | la classifica del 2024

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nel contesto europeo dei beni di, alcune aziende si distinguono per la loro abilità nel fidelizzare i consumatori. Il Brand Footprint Europe Report, elaborato dal Consumer Panel Services (Cps) GfK del Gruppo YouGov, fornisce un’analisi approfondita delle preferenze dei consumatori e delle dinamiche di mercato. Tra i protagonisti assoluti per quanto riguarda l’Italia troviamo Mulino Bianco, Kinder, Coca-Cola, San Benedetto e Barilla, che occupano i primi cinque posti della. Laelaborata da Cps GfK è un termometro delle tendenze die delle dinamiche di mercato. Esclusi i prodotti cono del distributore, laregala una visione chiara deiindipendenti che dominano il mercato. La capacità di adattarsi alle esigenze dei consumatori e di innovare continuamente si rivela la mossa strategica più adatta per mantenere e migliorare la propria posizione in un mercato in continua evoluzione e più attento che mai.