Picchio in ritiro con una squadra incompleta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In attesa di novità sulla nuova proprietà dellunedì prossimo i bianconeri si ritroveranno alVillage per iniziare a programmare la nuova stagione. Il campionato di C 202–25 scatterà il 25 agosto e terminerà il 27 aprile. Sono tre i turni infrasettimanali (mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre e mercoledì 12 marzo), con la sosta fissata per domenica 29 dicembre. La Coppa Italia di C invece inizierà domenica 11 agosto con il primo turno eliminatorio che vedrà l’Ascoli ospitare il Gubbio al Del Duca. Il secondo turno si giocherà domenica 18 agosto, poi gli ottavi di finale mercoledì 27 novembre e i quarti di finale mercoledì 18 dicembre. Le semifinali si disputeranno nel 2025 (andata mercoledì 22 gennaio; ritorno mercoledì 12 febbraio).