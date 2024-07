Ora è ufficiale Thuram alla Juventus

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) – Laè molto attiva sul mercato in questa ore. Il club bianconero in giornata ha ufficializzato l’arrivo di Khephren. I bianconeri nei giorni scorsi hanno trovato l’accordo col Nizza per l’approdo in Italia del centrocampista 23enne. Il costo dell’operazione sarà di 20 milioni di euro più bonus, per un totale di 25 milioni. Contratto fino al 2029 per il classe 2002. Dopo il trasferimentoapparso sul sito della Lega Serie A, è arrivato anche il comunicatodella: “Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società OGC Nice per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Khephren-Ulien a fronte di un corrispettivo di € 20 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,6 milioni.