Oneta cade albero in strada | anziano grave in ospedale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Bergamo, 10 luglio 2024 – Un uomo di 82 anni è rimastomente ferito dopo essere stato travolto da un tronco d'caduto sulla. È accaduto poco dopo le 10 di questa mattina a, in provincia di Bergamo. L'uomo si trovava in un luogo impervio tra Madonna del Frassino e la via per Chignolo, quando è stato improvvisamente investito dalla pianta, in circostanze ancora non del tutto chiarite. Non è ancora noto, infatti, se il tronco sia caduto in fase di taglio o per cause accidentali. Ferito al volto e al torace, l'82enne è stato soccorso dai sanitari del 118 Areu e trasferito in codice rosso all'Papa Giovanni di Bergamo con un elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini del Soccorso alpino e i carabinieri.