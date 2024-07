News Uomini e Donne i partecipanti recitano un copione? Parla una famosa ex corteggiatrice

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 10 luglio 2024) É una Soleil Sorge senza filtri la protagonista di una una nuova intervista ricca di dichiarazioni tra retroscena sul passato ma non solo, in particolare sulla realtà della TV come al Grande Fratello e a L’isola dei famosi. Prima concorrente a Miss Italia, poidi Luca Onestini ae ancora regina del triangolo al Grande Fratello vip e naufraga bis a L’isola dei famosi la modella italo americana torna a raccontarsi smascherando i reality show con una verità inaspettata. Soleil Sorge fuori dalla TV: la verità della ragazza suL’occasione che la modella ha di poter raccontarsi facendo catalizzare l’attenzione mediatica su di sé é una nuova intervista concessa a Mondocash. Incalzata dai quesiti del popolare podcast, senza filtri l’ex scelta di Luca Onestini asmaschera i format televisivi da vera regina dei reality annoverando una volta Grande fratello e L’isola dei famosi per due partecipazioni nel CV.