Napoli Spinazzola si presenta | il saluto che scalda i tifosi | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Leonardo, primo volto nuovo della squadra d Antonio Conte, siaidelcon un messaggio carico di entusiasmo. Il nuovo acquisto azzurro non vede l’ora di incontrare i supporter allo stadio e in città. Ilsocial diaiIl giocatore ha mandato un primoaisul profilo Instagram della società. “Ciao a tutti idel, vi volevo salutare e non vedo l’ora di vedervi allo stadio, di vedervi in città e di abbracciavi. Vi mando un grandee un abbraccio. Ciao e forza“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SSC(@officialssc) L'articolosi: ilcheCalcioWeb.