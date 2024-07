Mare Acampora Assonautica | Riaffermazione nostra identità marittima grazie a Ministro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Roma, 10 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “L’analisi puntuale del valore e del peso dell’economia delnel nostro paese la mettiamo a disposizione delle associazioni, dei cluster e del governo”. A dirlo oggi Giovanni, presidenteItaliana, Si.Camera e Camera di commercio Frosinone Latina, in occasione della presentazione del XII Rapporto Nazionale sull?Economia del. “La– sottolinea – è una nazione che ha una tradizione e una lunga storiache ci ha permesso scambi culturali e commerciali con città lontanissime, che hanno contribuito a rendere lanazione unica. Ecco, noi dobbiamo prendere finalmente coscienza, nuovamente, del nostro passato, per orientare le nostre scelte future. Oggi, complice un panorama istituzionale estremamente favorevole, il percorso didellaha trovato un interlocutore unico e attento neldele nella sua struttura tecnica di missione, come dimostra la recente istituzione del Dipartimento per le politiche delpresso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”.