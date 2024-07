Le accise sono l’ultima emergenza per le casse dello Stato | il Mef studia prelievi alternativi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’allarme sulle, stavolta, non riguarda il loro costo per i consumatori. Anzi, il problema ora viene preso in considerazione dal punto di vista opposto, quello delle risorse per lo. A lanciare l’allarme è il presidente dell’Unem, Gianni Murano, spiegando che la transizione green nei trasporti potrebbe avere un costo elevato per lo: nel 2030, con quattro milioni di auto elettriche in Italia, “verrebbero a mancare un milione di tonnellate di carburanti”. Tradotto, vuol dire 3,8 miliardi di introiti in meno per loattraverso le. Il punto sottolineato da Murano è che il governo dovrà “far quadrare i conti e la scelta sarà politica”., il governo costretto a correre ai ripari Un avvertimento che si sposa con la linea del governo contro lo stop ai motori endotermici.