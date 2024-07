La NBC rivela la data della première autunnale degli show di One Chicago

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 10 luglio 2024) One, come la maggior partespettacoli del 2023-24, ha avuto difficoltà. Gli scioperi di Hollywood hanno sottratto un’enorme quantità di tempo alle fasi di scrittura e produzione. Inoltre, ha costretto le reti a sfornare stagioni che erano più o meno la metàdurata di una stagione regolare. Fortunatamente, il franchise ha avuto la meglio. È sopravvissuta a questi problemi di produzione, insieme a innumerevoli cambiamenti nel cast, ed è stata rinnovata per altre stagioni. Le prossime stagioni diFire, Med e PD saranno cruciali, non solo perché forniranno il solito numero di episodi, ma anche perché consolideranno i nuovi ensemble di ogni. Onetornerà il 25 settembre negli U.S.A. E ora sappiamo quando torneranno.