La Madonna è apparsa a Montichiari Il Vaticano dà il via libera al culto Cosa ha visto Pierina Grilli

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Come è noto, ilassume una posizione molto prudente quando si tratta di riconoscere le apparizioni mariane. Ha destato quindi scalpore la decisione della Santa Sede di riconoscere, sconfessando un primo parere negativo del Sant’Uffizio quando il Papa era Ratzinger, le apparizioni delladi. Il riconoscimento del miracolo è stato comunicato al Vescovo di Brescia dal Prefetto incaricato, il Cardinale Victor Manuel Fernandez. “Non vi è nessuna criticità”, recita il testo del prelato. “Il Dicastero per la Dottrina della Fede non ha trovato nei messaggi diffusi daelementi che contraddicono direttamente l’insegnamento della Chiesa cattolica sulla fede e sulla morale”. Ma questo non è l’unico motivo che ha portato ad ammettere le apparizioni.