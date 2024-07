Il mercato che fa paura Meno compravendite soprattutto in centro Ma affitti sempre più cari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È presto per parlare di inversione di tendenza. L’anno si chiuderà all’insegna della prudenza sul fronte delle, mentre il costo degli, probabilmente, continuerà ad aumentare. Queste sono le previsioni per il periodo luglio-dicembre 2024 di Nomisma, che ha presentato il secondo Osservatorio sulimmobiliare. Il trend potrebbe essere in linea con quanto osservato nei primi sei mesi dell’anno, caratterizzati dagli stessi segnali di incertezza del 2023. Lo scorso anno leresidenziali hanno registrato una flessione del 12,8% rispetto al 2022, con 4.850 transazioni rispetto alle 5.560 dell’anno precedente. Un calo dovuto essenzialmente alla diminuzione della domanda di acquisto, causata a sua volta dall’inasprimento delle condizioni del credito.