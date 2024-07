Il film La Bocca dell’Anima di Giuseppe Carleo in anteprima mondiale al 70 Taormina Film Festival il 18 luglio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) IlLadiinal 70°L’opera del regista palermitanouscirà nelle sale italiane il 26 settembre con Artexe negli USA con Capital Motion Pictures IlLa, esordio al lungometraggio di finzione del regista palermitano, prodotto da Favoritain associazione con El Deseo, con il contributo del MiC – DG Cinema e Audiovisivo e della Regione Siciliana – SiciliaCommission verrà presentato inal 70°il 18alle ore 17:15 presso il Palazzo dei Congressi di. L’verrà seguita dall’uscita in sala prevista per il 26 Settembre prossimo dal distributore Artex, che è anche il distributore internazionale dell’opera, già presentata all’AmericanMarket di Santa Monica (California, USA) lo scorso Novembre dove si è garantita una prima vendita internazionale grazie ad un accordo firmato da Artex con la nordamericana Capital Motion Pictures che distribuirà ilnegli Stati Uniti, in Canada e negli UK con il titolo internazionale The Healer.