Il Diavolo veste Prada 2 si farà ma forse senza uno dei nostri personaggi preferiti

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Ci ha insegnato qual è il color ceruleo, ha ironizzato sull’avanguardia delle scelte floreali per gli abiti in primavera e ci ha fatto sapere che tutti, nella vita, avremmo un disperato bisogno di Chanel. È Il, fortunatissimo film cult del 2006 diretto da David Frankel che ruota attorno al mondo della moda e che – pare – sta per tornare con un sequel. Vedremo ancora l’iconica Miranda Priestly con il volto di Meryl Streep (che per questo ruolo ha vinto un Golden Globe ed è stata candidata agli Oscar) alle prese con una nuova avventura ma – a quanto pare – potremmo non ritrovare tutti i protagonisti del primo capitolo che è rimasto nel cuore di intere generazioni di cinefili. Cosa sappiamo finora del possibile sequel A lanciare per primo l’indiscrezione su un possibile sequel de Ilè stato Variety secondo cui il lungometraggio sarebbe in lavorazione da parte della Disney.