Gioielli d’Italia | Aosta

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nel cuore delle Alpi italiane, incastonata tra vette maestose e valli rigogliose, si trova, una città che incarna l’essenza stessa dell’avventura alpina e della storia millenaria. Questo gioiello della Valle d’, con le sue antiche mura romane e le sue moderne funivie, offre un viaggio unico nel tempo e nello spazio, dove passato e presente si fondono in un’armonia perfetta con la natura circostante. Un tuffo nella storia Fondata nel 25 a.C. come accampamento militare romano,conserva ancora oggi testimonianze straordinarie del suo passato imperiale. Le antiche mura, che un tempo proteggevano la città, ora abbracciano un centro storico ricco di fascino e mistero. Camminando per le vie lastricate, si respira un’atmosfera senza tempo, dove ogni pietra racconta una storia millenaria.