Finto operaio truffa due anziani poi si pente e restituisce soldi con un vaglia

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoHa prima derubato duesoli, aiutato da un complice, spacciandosi perdell’Enel. E’ entrato con questa scusa in casa di due vecchietti e li ha derubati. E’ stato poi arrestato e si è pentito. Un pentimento non solo a parole ma a cui sono presto seguite azioni concrete. L’uomo, un 44enne tarantino, si è così recato alle poste e ha sottoscritto undi oltre 1000 euro per “risarcire” i due. Un’azione che è stata ben vista dal giudice che ha così concesso gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. L'articolodue, poi sicon unproviene da Tarantini Time Quotidiano.