Disordini Posturali | il contributo di nuove tecnologie che sfruttano l' IA

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) - Roma, 10 luglio 2024 - La postura, ovvero l'organizzazione del corpo nello spazio, è un aspetto fondamentale della salute umana. Molto frequentemente viene trascurata fino a quando non cominciano a sorgere i primi problemi, che in una grande percentuale di casi sono semplicemente la punta di un iceberg, celando in realtà molte altre alterazioni funzionali corporee. I problemi legati alla postura vengono spesso definiti “” ma che significato ha esattamente questa definizione? “Isono alterazioni dell'allineamento naturale dell'organismo che possono influire negativamente in forma generale sulla salute e sul benessere quotidiano, compromettendo l'efficienza motoria del corpo e causare dolori, affaticamento e una riduzione delle capacità funzionali - Afferma il Dottor Luca Russo ricercatore universitario - “Se si prende per esempio la colonna vertebrale, un aumento della cifosi toracica (ovvero una curvatura eccessiva della parte superiore della schiena) potrebbe ridurre la capacità respiratoria e il movimento degli arti superiori”.