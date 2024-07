Dall’Agcom una sanzione alla presidente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "L’Agcom ha ordinatoRegione Umbria di rimuovere dall’immagine del profilo facebook personale "Donatella Tesei" la sua foto con alle spalle i vessilli dell’Unione europea e della Regione Umbria e il post sull’evento Vinitaly 2024 in quanto non conformidisciplina normativa sulla par condicio e di pubblicare sulla homepage della Regione un messaggio riportante il contenuto di tale". È quanto fa sapere Emma Pavanelli (foto), deputata del Movimento 5 Stelle che ricorda come "nel periodo di campagna elettorale per le recenti elezioni europee e amministrative in Umbria ho prontamente segnalato tutti i post pubblicati da figure politiche di vertice locali e regionali potenzialmente lesivi della par condicio elettorale. La norma – aggiunge - è chiara e vale per tutte le pubbliche amministrazioni: ddata di convocazione dei comizi elettorali e finochiusura delle operazioni di voto, non è possibile svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale e indispensabile per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.