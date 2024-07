Campagna abbonamenti alle 10 si parte | ’Come together’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Inizia oggi10 ladella Spal, quest’anno denominata Come Together. Per una settimana, fino a mercoledì prossimo, gli abbonati della scorsa stagione possono usufruire del diritto di prelazione sul proprio posto con uno sconto particolare sulla tariffa di prelazione. La prelazione tradizionale si svolgerà da venerdì 19 luglio a venerdì 2 agosto, quando i vecchi abbonati potranno confermare il proprio posto (ma senza lo sconto speciale della prima settimana di). La vendita libera comincerà martedì 6 agosto e sarà attiva fino a due giorni prima del debutto casalingo in campionato. Durante questa fase, tutti gli aventi diritto alla prelazione potranno rinnovare il proprio abbonamento effettuando il cambio di posto allo stesso costo previsto per la fase in vigore tra il 19 luglio e il 2 agosto.