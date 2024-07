Andrea Bianchi riconfermato alla presidenza di Anie Automazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024)di Anie, Amministratore delegato di Heidenhain Italiana dal 2002. Sarà in carica per il biennio 2024-2026: l’elezione, all’unanimità, è avvenuta in occasione dell’Assemblea dei Soci dell’Associazione. Riconfermati al suo fianco i tre Vicepresidenti Maria Chiara Franceschetti (AD Gefran Spa) con delega a Energia e Sostenibilità, Fabio Massimo Marchetti (Executive Partner Linfa Digitale Srl) con delegaTransizione Digitale e Fabio Udine (AD Logika Control Srl) con delega a R&S e Education., nato a Pavia nel 1959, laureato in Ingegneria Elettronica, prima di approdare in Heidenhain Italiana ha maturato una solida esperienza in General Electric, in particolare nel settore dei sistemi e servizi per l’, fino ad assumere la responsabilità della business unit.