Un’estate con la Rocca Riapre anche il cortile fino a metà settembre

(Di martedì 9 luglio 2024) ApreCostanza per la secondadi luglio, per tutto agosto edper parte di. Il Demanio ha dato la sua disponibilità. Apre non solo il fossato dove si correrà il Palio dei Bracieri, mailinterno. I locali che corrono sotto il porticato di destra verranno ristrutturati a fine estate (200mila euro appaltati) e verrà realizzatoun punto di ristoro. Il tutto si concluderà la prossima primavera, cosa questa "che ci permetterà di riorganizzare l’uso, aumentare le potenzialità ed aprire lacon nuovi spazi", annuncia il sindasco Andrea Biancani. Il tutto arriva dopo l’incontro di ieri mattina con il responsabile regionale del Demanio Cristian Torretta. Si parla genericamente di spazi museali,da parte dell’amministrazione e non si accenna al museo Dario Fo e Franca Rame: la competenza museale è passata nelle mani di Luigi Gallo, responsabile museale regionale.