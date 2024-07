Sinner e il problema del quinto set negli Slam | nona sconfitta su 15 partite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Unadolorosa per Jannikai quarti di finale di Wimbledon. Il ragazzo di Sesto Pusteria si è arreso a Daniil Medvedev in una partita difficile ma anche condizionata da un malore tra secondo e terzo set. Una parziale giustificazione al ko odierno, con il numero 1 al mondo che non è apparso brillante come lo si era visto nelle altre. Però evidenzia anche un cattivo feeling alset per l’allievo di Simone Vagnozzi. Intendiamoci: ladi oggi non arriva per eventuali problemi nella frazione decisiva. Ma è un dato di cui bisogna tener conto. Quella odierna è laalset in quindici occasioni, una percentuale di vittorie in questo particolare caso del 40% in quei momenti, per utilizzare un termine cestistico, clutch della partita.