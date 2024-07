Salerno intensificati controlli e rimpatri per stranieri irregolari

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 9 luglio 2024) Negli ultimi giorni la Polizia di Stato ha controllato eato numerosi cittadinisul territorio salernitano. Molteplici i casi di illeciti riscontrati dagli operatori dell’Ufficio Immigrazione della Questura di, in particolare: Un cittadino turco, C. S. di 41 anni, ha provato ad ottenere il permesso di soggiorno per matrimonio con una cittadina salernitana, ma quando gli agenti si sono recati a casa per la verifica di effettiva convivenza, non hanno trovato né lui né i suoi effetti personali e la “presunta moglie” non aveva alcuna sua notizia. Il cittadino per questo è stato colpito da decreto di espulsione e, attraverso la procedura delo volontario, si è imbarcato sul volo in partenza da Napoli e diretto ad Istanbul.