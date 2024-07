Rugby Summer Tour 2024 | l’Italia torna al lavoro dopo sconfitta contro Samoa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024)laper 33-25delta alad Auckland per preparare il secondo match del suoestivoTonga (in scena venerdì alle 4 italiane). Tanta voglia di riscatto, come spiega Federico Ruzza, seconda linea del: “La prestazione non è stata positiva, al di là del risultato finale. Quando abbiamollato il gioco facendo ciò che avevamo preparato le cose hanno funzionato ma siamo mancati nelle fasi statiche. Perdere i nostri palloni in touche si è riflettuto poi su tutta la gara. Abbiamo subito la fisicità die questo è stato un altro fattore determinante”. “Comele partite belle non bisogna farsi prendere dall’euforia, cosìle partite brutte non bisogna farsi travolgere dalle emozioni negative.