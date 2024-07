Riassunto | Mirum Pharmaceuticals LIVMARLI approvato nell’Unione Europea per pazienti affetti da PFIC

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 9 luglio 2024) La Commissioneconcede l’autorizzazione alla commercializzazione diper il trattamento dellaindi almeno tre mesi di età. L’approvazione segue un’opinione positiva espressa dal CHMP che ha concluso che esistono vantaggi clinici dirispetto all’attuale terapia per laha ricevuto anche l’opinione positiva da parte del COMP che raccomanda il mantenimento della designazione di farmaco orfano in relazione alla. FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–, Inc. (Nasdaq: MIRM) oggi ha annunciato che la Commissioneha concesso l’autorizzazione alla commercializzazione di® (maralixibat), una soluzione da assumersi per via orale per il trattamento della colestasi progressiva intraepatica familiare () indi almeno tre mesi di età.