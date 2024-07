Quando torna in campo Jannik Sinner? I prossimi tornei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024)è uscito di scena ai quarti di finale a Wimbledon 2024, lasciando il passo a Daniil Medvedev dopo cinque set di dura lotta tra i due. Eliminazione certamente dolorosa per il numero uno al mondo, sul quale erano riposte molte aspettative, ma la stagione è ancora alla metà del suo svolgimento e vi sono due eventi imminenti per vedere inl’azzurro., infatti, sarà la testa di serie numero 1 all’Atp 250 di Bastad, evento sulla terra battuta svedese che servirà al classe 2001 come preparazione alle Olimpiadi di Parigi; l’evento scandinavo, ufficialmente ‘Nordea Open’, si svolgerà dal 15 al 21 luglio. Successivamente, il tennista nato a San Candido si rivedrà insul rosso dei Giochi Olimpici, sugli stessi campi in cui ha raggiunto recentemente la semifinale al Roland Garros, con partenza in data 27 luglio.