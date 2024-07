Ordine d’arrivo Tour de France 2024 decima tappa | Philipsen dominante in volata su Girmay e Ackermann

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Finalmente Jasper. Il velocista della Alpecin-Deceuninck conquista la prima vittoria del suode, dopo due secondi posti, un declassamento e una mancata: la Orleans-Saint-Amand-Montrond è sua, con unain cui non c’è storia, lanciato perfettamente da Mathieu van der Poel. Secondo posto per Binaim(Intermarché-Wanty), che nonostante non abbia vinto continua a rafforzare la propria prima posizione nella classifica per la maglia verde, podio completato da Pascal(Israel-Premier Tech) che nega il terzo posto a Wout Van Aert (Visma Lease a Bike) che oggi ha potuto provare a fare la sua corsa. Giornata tranquilla per gli uomini di classifica, con Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) e Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe) tutti nel primo gruppo.