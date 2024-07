Nato oltre il 75esimo anniversario

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 9 luglio 2024) AGI – Un cambio di segretario generale dopo 10 anni, un compleanno importante (i suoi 75 anni), uno scenario geopolitico sempre più incerto ed instabile. Il contesto in cui si inserisce lo storico vertice che domani prenderà il via a Washington è tutt'altro che semplice. Ed è destia tracciare il solco delladel futuro. Il Centro Alti Studi Difesa di Roma a poche ore dal vertice americano ha ospitato un convegno co-organizzato dallaDefense College Foundation dal titolo “Beyond the 75 th anniversary”. Lo scenario internazionale in cui laè chiamata ad agire (e a rinnovarsi) è particolarmente complesso. Da un lato la Federazione Russa rimane la minaccia più significativa e diretta per la sicurezza degli Alleati e per la pace e la stabilità nell'area euro-atlantica, ma dall'altro c'è una competizione sistemica da parte di Paesi che cercano di minare l'ordine internazionale, specialmente nelle regioni del Sud del mondo che contribuiscono ad alimentare l'instabilità al di là dei confini della(conflitti, traffici illegali, cambiamenti climatici, terrorismo, minacce ibride).