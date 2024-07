Mara Venier torna sui suoi passi | Non avrei dovuto leggere il comunicato di Sanremo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Il mea culpa della conduttrice, signora della televisione italiana e volto da anni di Domenica In si racconta a Corriere della Sera. La conduttrice fa un excursus nella sua carrierando anche sull’ultima edizione di. «La mia storia professionale dimostra chi sono, amo la Rai e sto lì da 30 anni, non da quando è arrivata Giorgia Meloni. Il? Nonmaileggerlo. Punto». Eppure non ha lasciato il programma: «Quest’anno ero decisa, come mi ha insegnato Arbore, mio ex compagno e amore, bisogna lasciare quando le cose vanno bene. Ma Domenica In è il mio tallone d’Achille, non potrei fare nessun altro programma, è un format adattato a me, Domenica In sono io, il mio modo di essere, i miei amici La Rai anche questa volta mi ha chiesto di fare un altro anno, e allora sono andata da mio marito che non gli sono venuti i capelli dritti solo perché è pelato e ogni volta è così.