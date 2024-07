Longhi | Mercato dell’Inter funzionale a un obiettivo Zero dubbi su Inzaghi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Brunosi è espresso in merito alle strategie di, soffermandosi sulla differenza rispetto a quanto fatto dal Milan e sulle motivazioni che ne sono state alla base. STRATEGIA CHIARA – Brunoè intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva sul tema del calciofinora condotto dall’Inter in entrata, ponendo l’accento sulle ragioni che ne sono state alla base e rimarcandone le differenze rispetto a quello perseguito dal Milan: «Ilè stato effettuato in modo da irrobustire una rosa già forte e completa. In tal senso penso all’acquisto di Mehdi Taremi, che dovrebbe arrivare oggi a Milano. Diverso è il caso del Milan, a cui mancano finora gli acquisti necessari per migliorarsi».ricorda quale sia stata l’unica necessitàper il suo: completare la rosa! LA COMPLETEZZA – L’Inter che si presenta ai nastri di partenza della Serie A, a cui manca l’acquisto di un braccetto di piede mancino e di un eventuale difensore centrale nel caso della cessione di Stefan De Vrij, risulta essere dotata di quella completezza di cui la dirigenza ha inteso contare con estrema convinzione per la prossima stagione.