LIVE Italia-Serbia 2-1 Amichevole volley femminile in DIRETTA | 25-22 le azzurre lottano e vincono il terzo parziale!

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:28 Gioco più fluido per lerispetto ai primi due parziali, ancora una volta il doppio cambio di Antropova e Cambi è risultato positivo. 25-22 MAMMA MIAAAAAA! Egonu chiude il set con una parallela micidiale. 24-22 MURONEEEE DI BOSETTI SU BOSKOVIC! 23-22 Pallonetto millimetrico di Egonu. 22-22 In rete il servizio di Antropova, tornano Egonu e Orro. 22-21 Ci pensa Antropova a sbloccare la situazione. 21-21 Ancora Boskovic, bisogna cambiare palla. 21-20 Bosklovic a segno anche da posto quattro. 21-19 Diagonale tagliato di Boskovic. 21-18 Aceeee di Danesiii! Lazovic in campo per la. 20-18 Antropova pianta un chiodo in parallela! 19-18 Antropova trova la parallela vincente. 18-18 Fast si Stevanovic.