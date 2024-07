Lancio Ariane 6 | guarda il primo volo del nuovo razzo europeo

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 9 luglio 2024) Ildel6: un grande passo per l’esplorazione spaziale L’Agenzia spaziale europea ha atteso con trepidazione ildel potente6, un momento crucial per avere nuovamente accesso indipendente allo spazio. Dopo un decennio di attesa, ilveicolo è pronto a solcare i cieli, aprendo nuove prospettive per le nazioni europee. Quando e come seguire ildi6 Ildi6 è previsto per martedì 9 luglio dallo spazioporto di Kourou, in Guyana francese, tra le 14:00 e le 18:00, ora della costa orientale. L’ESA trasmetterà in streaming la L'articolo6:ildelproviene da News Nosh. .