Lago di Varese al Lido della Schiranna si può fare il bagno ma con le scarpette | ci sono le cozze d’acqua dolce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Dal 15 luglio sarà possibile nuotare neldial, c’è però un consiglio da seguire, indossareda scoglio in gomma. Questo perché è stata è stata riscontrata la presenza dii cui borditaglienti, dunque attenzione. Subito da chiarire: questenonpresenze “aliene”, anzi si tratta dell’Anodonta cignea, la più frequente cozzadel. Molluschiche noncommestibili perché filtrano notevoli quantitativi di acqua e quindi accumulano sostanze tossiche potenzialmente presenti anche se in minima quantità nei tratti balneabili.però un indicatore importante: la loro presenza rivela lo stato di salute delle acque che per la loro sopravvivenza devono essere pulite e ben ossigenate.