Italiani in vacanza la spesa media è di 2000 euro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 9 luglio 2024) AGI - La stagione estiva è arrivata e glinon rinunciano alle vacanze. Secondo l'Holiday Barometer 2024 (Ipsos-p Assistance), il budget medio per le vacanze è aumentato del 15% rispetto al 2023, arrivando a 2.041. Parlando di mete, l'Italia resta tra le preferite, con il 42% degliche pianifica vacanze all'interno dei confini nazionali. Se da un lato il mare continua a dominare le preferenze (con il 72% degli), sale anche il numero di chi preferisce la montagna (25%), soprattutto per evitare l'"overtourism". Il trend è il turismo "slow", verso forme di viaggio più tranquille e sostenibili, fuori dalle rotte più battute, "like a local", per vivere un luogo con gli occhi e le modalità dei suoi abitanti: per oltre 7su 10 è importante cercare destinazioni o esperienze poco conosciute e per oltre 1 su 2 vale la pena proprio perché si ha l'opportunità di assaporare tradizioni, usi e costumi locali autentici (Fonte: ricerca BVA Doxa "Valtellina nascosta: la vera anima del territorio e della Bresaola della Valtellina IGP").