Iran muore risucchiato dal motore di un aereo durante la manutenzione

(Di martedì 9 luglio 2024) Drammatico incidente all'aeroporto di Chabahar Konarak, nell'meridionale: un meccanico aeronautico è morto dopo essere statoneldi unpasseggeri. La vittima si chiamava Abolfazl Amiri ed era impegnata in un intervento didi routine quando si è verificata la tragedia. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, ilsull'ala destra dell'era stato acceso per un controllo di prova con i flap aperti. Attorno alla turbina era quindi stata allestita un'area di sicurezza, come da prassi, per evitare incidenti mortali. Non appena Amiri si è accorto di aver dimenticato un attrezzo vicino al, si è diretto verso la turbina che lo avrebbe