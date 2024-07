Il primo allenamento con il nuovo mister Azzurri al lavoro sulla forma atletica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Ore 9.30. Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena. È suonata ieri la prima ‘campanella di scuola’ per ilEmpoli di D’Aversa. Un gruppo infarcito di giovani, tra cui il portiere classe 2003 Valerio Biagini, rientrato dal prestito al Livorno in Serie D; i due Primavera Gabriele Indragoli (‘04) e Lorenzo Tosto (‘06) e Luca Marianucci (‘04), di rientro da una stagione in C con la Pro Sesto, tutti difensori centrali. Un gruppo che dovrà essere certamente completato, ma su cui la società ha apertamente fatto capire di voler lavorare, puntando soprattutto sui giovani di proprietà. Di fronte a una decina di tifosi, al mattino la squadra ha iniziato a riprendere confidenza con il terreno di gioco svolgendo però soprattutto delle esercitazioni mirate all’aspetto atletico.