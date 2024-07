Gli Articolo determinativo irrompono a Zelig

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Una performance dissacrante dove lui interpreta un sex toy a grandezza naturale e lei una donna insoddisfatta degli uomini e delle loro contraddizioni. Gli "" ovvero Ludovica Orazi e Gabriel Varaldi, lei civitanovese e lui anconetano, sono sbarcati aa Milano. "Portiamo il nostro cavallo di battaglia – racconta Ludovica- ovvero Penetron 3000: Gabriel è un sex toy di ultima generazione e io una donna insoddisfatta dagli uomini; giocheremo sull’incomprensione, il finale sorprenderà. Abbiamo provato ad affrontare in chiave comica temi come intelligenza artificiale e l’amore, toccando inclusività e integrazione". "Come tutte le macchine sono goffo, impreciso, equivoco – aggiunge Gabriel- e da questo gioco di incomprensioni e malintesi si svilupperà la nostra esibizione.