Fregene al via il piano di interventi per prevenire gli incendi | cambia la viabilità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 giugno 2024- Dal 9 al 19 luglio dalle ore 7.30 alle 16.00 e comunque fino a fine lavori, verranno eseguitiselvicolturali finalizzati alla mitigazione del rischio di, in ottemperanza alAIB della Riserva naturale statale (RNS) del litorale romano, con riferimento alle aree boscate di proprietà del comune di Fiumicino che e coinvolgeranno le seguenti vie: – Via Porto Conte (ambo i lati ) fino all’intersezione con Via Fertilia; – Via Fertilia fino all’intersezione con Via Recco; – Via Recco (ambo i lati) fino all’intersezione con Via Portovenere; – Vista la necessità e la pubblica utilità di effettuare i lavori in parola Verrà quindi di istituita divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sui parcheggi e sui tratti di carreggiata interessati daglie il limite di velocità a 30km/h.