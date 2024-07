Euro 2024 Spagna prima finalista | Yamal e Olmo ribaltano la Francia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Laè ladi. All’Allianz Arena di Monaco, gli uomini di De La Fuente eliminano i vice campioni del mondo dellacon il punteggio di 2-1. Kolo Muani illude, il baby fenomenolanciano le Furie Rosse verso l’atto conclusivo in cui sfideranno una tra Olanda e Inghilterra. DATA, ORARIO E TV DELLA FINALE Unamezz’ora di gioco a grande intensità a Monaco, con laa passare per. Al 9? Mbappé disegna un cross sul secondo palo, Kolo Muani colpevolmente lasciato solo non sbaglia e di testa fa 1-0. Ma lanon accusa il colpo, anzi, riprende ad attaccare con più convinzione. E nel giro di quattro minuti ribalta completamente lo score. A riportare la sfida in parità è il più giovane della compagnia: 17 anni tra sabato, Lamineillumina con un sinistro a giro che non lascia scampo a Maignan.