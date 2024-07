Cina | smentisce presunta riluttanza a consultarsi con UE su tariffe EV

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024) Pechino, 09 lug – (Xinhua) – Il ministero cinese del Commercio ieri ha dichiarato che le osservazioni di un funzionario dell’Unione Europea (UE), secondo cui lanon avrebbe chiesto consultazioni sulledei veicoli elettrici (EV) fino a poco tempo fa, nonostante i tentativi dell’UE di impegnarsi per mesi, sono “gravemente incoerenti con i fatti”. Laha espresso una forte opposizione in occasioni bilaterali e multilaterali da quando l’UE ha avviato la sua indagine antisovvenzioni sui veicoli elettrici cinesi nell’ottobre 2023, ha dichiarato un portavoce del ministero in risposta a un’inchiesta dei media che citava Jorge Toledo Albinana, ambasciatore dell’UE in. Il portavoce ha citato gli scambi bilaterali sulla questione attraverso incontri faccia a faccia e lettere tra i massimi dirigenti e a livello ministeriale negli ultimi mesi.