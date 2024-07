Ariane 6 è decollato il nuovo lanciatore europeo – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) È partito nella serata di oggi 9 luglio, dalla foresta che circonda il Centro Spazialedi Kourou (Guyana Francese),6, ilmesso a punto da una squadra di 13 Paesi, compresa l’Italia, guidata dall’Esa conGroup,space e l’agenzia spaziale francese Cnes. Si tratta di un lancio destinato a segnare un passo in avanti per la Space Economy europea.6 consente infatti il trasporto di più carichi, e il loro rilascio su orbite diverse. La tecnologia Oggi verranno rilasciati sulla stessa orbita, ma non tutti insieme: inizieranno con i 14 cubesat di proprietà di istituzioni di ricerca e aziende private. Verrà dunque il turno delle due capsule di rientro, una di un’azienda privata e una diGroup.